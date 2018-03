Lopes animado com desempenho do Vasco

No embalo da ótima vitória por 5 a 1 sobre o Corinthians-AL, pela Copa do Brasil, o Vasco se prepara para a estréia no Campeonato Brasileiro, neste domingo, contra o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Veja também: Guia de clubes do Campeonato Brasileiro Calendário da Série A O técnico Antônio Lopes gostou muito da atuação da equipe contra os alagoanos e manterá a formação vitoriosa, com apenas duas alterações. Edmundo dará a vez a Alan Kardec, que volta ao time titular formando dupla com o atacante Leandro Amaral, e Vilson será substituído na zaga por Rodrigo Antonio. "Gostaria que o Edmundo jogasse todas as partidas, mas ele não é mais um garoto", disse Leandro, que rapidamente recuperou o prestígio com a torcida vascaína ao marcar um lindo gol. "O Campeonato Brasileiro é longo. Não adianta ele atuar cansado, com dores musculares." Mas Lopes estava especialmente feliz com outra de suas apostas. O apoiador Madson, que não foi aproveitado pelo clube no ano passado e que estava emprestado para o América-RN, voltou a pedido do treinador e logo ganhou a posição de titular como ala esquerdo, no esquema com três zagueiros. Contra o Inter, Madson está garantido entre os onze. "Ele contribuiu muito para a nossa vitória. Teve uma atuação destacada", elogiou Lopes. "Tem as características necessárias para ser um bom ala, como a velocidade."