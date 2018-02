Lopes ansioso pela volta de Marques O técnico do Vasco, Antônio Lopes, está ansioso com a possibilidade de escalar o atacante Marques, na primeira partida das semifinais do Campeonato Carioca, no próximo fim de semana. O jogador está recuperado de uma contusão no ombro esquerdo e voltou aos treinos na semana passada. Sua escalação para o clássico contra o Flamengo chegou a ser anunciada pelo treinador, mas o jogador acabou pedindo para ser poupado por não se sentir confiante. O chamado "quarteto mágico" formado por Marcelinho, Petkovic, Valdir e Marques não deu o ar da graça no Carioca. Contusões acabaram atrapalhando os planos de Lopes. Agora, tudo caminha para um final feliz no clube de São Januário. Só falta os vascaínos conhecerem o seu adversário na próxima fase. Americano ou Botafogo são os mais prováveis.