Lopes anuncia lista de 35 atletas O coordenador da seleção Antônio Lopes anunciou, às 17h25 desta sexta-feira, na sede da CBF, a lista de pré-convocação para a Copa das Confederações no Japão/Coréia. A comissão técnica chamou 35 jogadores, dos quais apenas 23 disputarão a competição. A lista definitiva deverá ser anunciada na próxima semana. A CBF havia anunciado que não chamaria jogadores que vão participar das fases finais nos campeonatos estaduais, Copa do Brasil e Libertadores. Confira a lista dos pré-convocados: Goleiros - Dida (Milan); Fábio Costa (Santos); e Carlos Germano (Portuguesa). Laterais - Zé Maria (Peruggia), Evanílson (Borussia Dortmund) e Anderson (Grêmio); César (São Caetano); Léo (Santos); Silvinho (Arsenal); e Dedê (Borussia Dortmund). Zagueiros - Lúcio (Bayer Leverkussen); Edmílson (Lyon); Emerson (Portuguesa); Caçapa (Lyon); e César (Rennes). Meio-de-campo - Vampeta (PSG), Zé Roberto (Bayer Leverkussen), Fabinho (Fluminense); Marcão (Fluminense); Leomar (Sport); Renato (Santos); Fábio Rochemback (Internacional); Edu (Arsenal); Robert (Santos); Ramón (Fluminense); Irênio (Portuguesa) e Júlio Batista (São Paulo). Atacantes - Donizete (Botafogo); Élber (Bayern de Munique), Sonny Anderson (Lyon); Washington (Ponte Preta); Christian (PSG); Dodô (Santos), Deivid (Santos) e Magno Alves (Fluminense).