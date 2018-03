Lopes aprova ataque com Leandro Amaral e Edmundo

O técnico Antonio Lopes, do Vasco, gostou a atuação da nova dupla de ataque do time, formada por Leandro Amaral e Edmundo. Após a vitória de 5 a 1 sobre o Corinthians-AL, pela Copa do Brasil, o treinador revelou sua satisfação com o desempenho dos dois, e previu dias ainda melhores. "Sem dúvida nenhuma essa dupla de ataque é muito boa. Os dois são muito técnicos, sabem criar jogadas e situações, é só ver os gols que fizeram", disse Lopes, que espera um entrosamento maior no decorrer do Campeonato Brasileiro. "Ainda temos de melhorar muito, mas é na seqüência de jogos que isso vai acontecer. O atacante Leandro Amaral, de volta ao clube depois de uma batalha na Justiça entre a diretoria vascaína e o Fluminense, surpreendeu positivamente o treinador. "Gostei dele, acho que teve muito boa apresentação. Saiu para buscar a bola, chegou ao ataque também. E ele estava fora de ritmo de jogo, apesar de ter feito uma boa intertemporada", avaliou Lopes. Na segunda partida das quartas-de-final da Copa do Brasil, o Vasco pode perder até por três gols de diferença que garante vaga na fase semifinal da competição. O adversário sairá do confronto entre Inter e Sport - na primeira partida, no Beira-Rio, os gaúchos venceram por 1 a 0.