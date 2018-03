Lopes: ascensão da França é merecida Ao analisar a ascensão da França ao primeiro lugar do ranking da Fifa e a queda do Brasil à segunda colocação, o coordenador da seleção brasileira Antônio Lopes afirmou que a mudança era esperada porque a seleção vem "perdendo há algum tempo". Para ele, a França está subindo, enquanto o Brasil está em decadência. "Esse é um somatório de resultados, que vem de muito tempo. Todo jogo tem influência e o Brasil vem perdendo há algum tempo", explicou Lopes. Na avaliação do coordenador, os resultados recentes - derrota para o Equador e empate com o Peru - não foram decisivos para a mudança de posição da seleção. "Não foi por causa dos últimos jogos, o Brasil já vinha perdendo quando o Luxemburgo dirigia a equipe." Lopes reconheceu que o desempenho brasileiro contrasta com as campanhas vitoriosas da França nas últimas competições. "Acho que merecidamente assumiu a liderança porque ganhou a Copa do Mundo e, depois, o Campeonato Europeu", lembrou, afirmando que a fase da França "é excepcional". Para o coordenador, a queda brasileira pode ser usada para motivar os jogadores da seleção. "O Leão deve conversar com eles sobre isso." Entre outras figuras de destaque no futebol brasileiro, houve consenso de que a troca de posições entre Brasil e França foi justa. O treinador da seleção no Mundial de 1990, Sebastião Lazaroni, concordou com Lopes. "É uma razão direta do baixo rendimento do Brasil e da evolução da França", disse, lembrando que dos franceses após o Mundial de 1998 confirmou a sua superioridade. Para Carlos Alberto Torres, capitão do Brasil em 1970, a mudança é justa. "Temos de ser imparciais e reconhecer que eles têm sido melhores há algum tempo", disse. Ele acredita que "os responsáveis pela seleção precisam se organizar" para mudar esse quadro.