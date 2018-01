Lopes assina por um ano com o Fla O meia Lopes, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, foi apresentado hoje na sede do Flamengo, na Gávea, zona sul do Rio. O jogador realizou exames médicos e físicos e assinou contrato por um ano. Ele espera acabar com a má fama ajudando o Rubro-Negro a conquistar títulos.