Lopes assume 17.º clube na carreira O acerto com o Corinthians faz com que o currículo de Antônio Lopes fique mais um pouco recheado de grandes clubes brasileiros. O time paulista é o 17.º de sua carreira - há também duas seleções (Kuwait e Arábia Saudita). O maior destaque aconteceu no Vasco, onde já teve cinco passagens e conseguiu seis títulos - inclusive o mais importante da equipe carioca, a Copa Libertadores da América de 1998. Ainda no Rio de Janeiro, onde foi delegado de polícia antes de trabalhar como treinador, Lopes dirigiu o Fluminense (1986) e Flamengo (1987), mas não obteve sucesso. No Inter de Porto Alegre, em 1992, conseguiu seu primeiro título brasileiro - a Copa do Brasil. Em São Paulo, o Corinthians será o terceiro clube no currículo. Em 1989, Lopes esteve na Portuguesa e saiu no final do ano para uma aventura no Belenenses, de Portugal. Quatro anos mais tarde, assumiu o Santos no meio da temporada e não teve sorte. Fora do âmbito dos clubes, o novo treinador corintiano teve passagens por seleções nacionais. De 1983 a 1985, dirigiu o Kuwait. Quase uma década depois, em 1994, assumiu a Arábia Saudita e ficou no cargo por um ano. Em 2000, aceitou um novo desafio na carreira e assumiu o posto de coordenador-técnico da seleção brasileira quando Emerson Leão substituiu Vanderlei Luxemburgo. Após o fiasco da equipe na Copa das Confederações de 2001, teve a frieza de comunicar a demissão do técnico ainda no aeroporto no Japão. Depois, ajudou Luiz Felipe Scolari na conquista do penta na Copa do Mundo de 2002. Confira os clubes pelos quais Antônio Lopes foi técnico: - Olaria (1979) - América-RJ (1980) - Vasco (1981 a 1983) - Kuwait (1983 a 1985) - Fluminense (1986) - Flamengo (1987) - Sport (1988) - Al Wash-EUA (1988 a 1989) - Portuguesa (1989) - Belenenses-POR (1990) - Vasco (1991) - Internacional (1992 a 1993) - Santos (1993) - Arábia Saudita (1994 a 1995) - Cerro Porteño-PAR (1995) - Paraná (1996) - Vasco (1997 a 1999) - Grêmio (2000) - Atlético-PR (2000) - Seleção brasileira (2000 a 2002) - Vasco (2002 a 2003) - Coritiba (2004) - Atlético-PR (2005) Confira os títulos do treinador: - Sport (1988 - Pernambucano) - Internacional (1992 - Copa do Brasil) - Paraná (1996 - Paranaense) - Coritiba (2004 - Paranaense) - Seleção brasileira (2002 - Copa do Mundo, como coordenador-técnico) - Vasco (1982 - Carioca; 1997 - Brasileiro; 1998 - Carioca e Libertadores; 1999 - Torneio Rio-São Paulo; e 2003 - Carioca)