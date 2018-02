Lopes busca substituto de Nery e Tevez O técnico Antônio Lopes resolveu adiar a definoção do time do Corinthians, que neste sábado enfrenta o Fortaleza no Pacaembu, quando defende a liderança do Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com o lateral Gustavo Nery e o atacante Tevez - respectivamente, nas seleções de Brasil e Argentina - o treinador buscar alternativas. Nos treinos da manhã desta sexta-feira e testou duas opções para cada posição. O meia Hugo e o lateral-direito Edson foram testados - meio tempo cada um - na vaga de Gustavo. Carlos Alberto e Bobô estão lutando pela vaga de Tevez. Lopes não quer se antecipar e disse que vai pensar um pouco mais sobre as melhores opções. O Corinthians lidera o campeonato com 56 pontos e, apesar de jogar em casa, com favoritismo a seu lado, vê essa partida com muita preocupação. Primeiro porque o time do Fortaleza - que venceu por 2 a 1 no primeiro turno - melhorou muito e hoje ocupa a 8ª posição, com 41 pontos. Além disso, o Corinthians tem encontrado muita dificuldade quando atua em casa. ? Os jogos em casa têm sido os mais difíceis para nós?, diz o meia Roger. ?Em geral, os adversários se fecham bem na defesa e jogam no contra-ataque, o que tem dificuldade bastante para a gente?, acrescentou. Corinthians e Fortaleza sem enfrentam neste sábado às 16 horas, no Pacaembu.