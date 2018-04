Lopes coloca o Coritiba no ataque O Coritiba deverá ser todo ataque no jogo desta quinta-feira, às 20h30, contra o Fluminense, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Com 34 pontos, os jogadores sentem que está havendo uma evolução e não querem perder o embalo, principalmente diante de seus torcedores que têm assistido a vitórias magras. Até agora, nas vitórias, empates ou derrotas em Curitiba o time nunca conseguiu fazer mais que um gol por partida. A dúvida que o técnico Antônio Lopes manteve foi entre o retorno do meia-atacante Cléber ou o aproveitamento de Massai, 19 anos, que pode fazer sua estréia no campeonato. O jogador entraria como ponta-direita, auxiliando o ataque. Nos treinamentos ele vem agradando Lopes. Mas a colocação de três jogadores com características ofensivas não tira deles a responsabilidade de marcar, procurando o equilíbrio que o técnico vem pedindo desde o início do campeonato.