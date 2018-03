Lopes comemora com carro novo Fazer três gols num jogo decisivo contra o Cruzeiro, assumir a artilharia isolada de uma competição importante como a Libertadores e deixar o Palestra Itália ovacionado por quase 30 mil torcedores são motivos suficientes para muita comemoração. O meia Lopes, do Palmeiras, não pensou duas vezes e resolveu se dar uma recompensa depois do show que deu na noite de quarta-feira. Na manhã de hoje, o meia palmeirense correu para uma concessionária para presentear-se com um carro novo. Trocou o luxuoso Audi por outro importado. Segundo ele, o veículo que tinha "estava dando problema". Lopes definiu a quarta-feira como o dia mais feliz de sua vida no futebol. Após a partida, deixou o estádio e foi com seu empresário, Léo Rabello, a um restaurante de São Paulo para jantar. Antes, é claro, ligou para a namorada, Monique, que vive em Volta Redonda, sua cidade natal. Ela estava emocionada e havia gravado numa fita o jogo entre Palmeiras e Cruzeiro. Depois do jantar, seguiu para o apartamento que mora - a propriedade pertence ao Palmeiras, que "empresta" ao atleta -, em Perdizes, mas não conseguia dormir. Estava agitado demais e ainda incrédulo com o próprio feito. "Foi muito emocionante, nunca havia marcado três gols numa partida." Sentou no sofá da sala, ao lado do tio João Antônio Nogueira, e começou a relembrar lance por lance da partida. "Passamos a madrugada conversando", contou Nogueira. Depois do longo bate-papo, foi para a cama. Já eram mais de 3 horas. Antes das 9 horas, porém, já havia acordado. Saiu para comprar o carro e depois, para passear com um grupo de amigos. Voltou apenas para o almoço, quando conversou com os pais, Egmar e Maria Helena, e, em seguida, retornou para a rua. Logo cedo, a família foi às bancas para comprar todos os jornais. Lopes era o principal destaque das páginas esportivas. "Ele nem acreditou quando viu sua foto nos jornais, que o apontavam como o grande herói", afirmou Egmar. Lopes, no entanto, quis dividir a glória com os companheiros. "Se não fossem eles, não teria feito os gols." O sucesso do jogador já traz bons dividendos à família. Seu pai trabalha na CSN - Companhia Siderúrgica Nacional -, no Rio, e tem um salário pequeno. Nunca passaram fome, mas viviam em condições difíceis. Aos 21 anos, Lopes já tem um bom rendimento. Pôde fazer uma reforma na casa de Volta Redonda e dar um carro para o pai. O momento feliz, contudo, contrasta com um passado recente de muito sofrimento. No fim do ano passado, um exame antidoping constatou a presença de cocaína em sua urina. A família entrou em pânico e o jogador também. "Às vezes, pai se engana, mas eu duvido que ele tenha usado cocaína. Alguém deve ter aprontado", afirmou Egmar. "Ele jura para nós que nunca fez nada de errado." O pai revelou que Lopes queria abandonar a carreira, depois que o Superior Tribuna de Justiça Desportiva optou por suspendê-lo por quatro meses. Assim que o resultado do julgamento foi divulgado, o jogador ficou doente, com febre alta. "Ele quis parar tudo, foi muito difícil convencê-lo a voltar ao Palmeiras." Depois de alguns dias em Volta Redonda, Egmar insistiu e conseguiu trazê-lo para São Paulo. "Era um dia da semana, saímos de madrugada de Volta Redonda e chegamos pela manhã no Centro de Treinamento do Palmeiras", lembrou. Depois de longa conversa com Américo Faria, diretor de Futebol do Alviverde, o meia aceitou ser reintegrado ao elenco. A família sofreu com provocações dos "falsos amigos" em Volta Redonda, que insinuavam que Lopes se drogava. O pai chegou a bater boca com algumas pessoas e teve dificuldade para superar o trauma. O apoio dos parentes foi o fator principal para que Lopes se recuperasse e voltasse a sentir prazer em jogar. A mãe e o irmão Uésclei vivem com ele na capital paulista. O pai e a irmã Janine ainda moram no Rio. As pisadas de bola do meia, no entanto, são condenadas pelos pais. Levou uma bronca de Egmar quando chegou atrasado a um treino e inventou uma desculpa. Disse que a mãe havia sido hospitalizada, quando o verdadeiro motivo era outro: saiu atrasado de casa e ainda teve problemas com o carro. "Disse a ele que não precisava inventar desculpa, era só falar a verdade."