Lopes comemora volta de Gustavo Nery O técnico Antônio Lopes não podia conter os sorrisos, nesta segunda-feira, no Parque São Jorge. Não só pela excelente chance de vencer o Brasileiro ainda nesta semana. Mas, principalmente, por ter ganho um reforço significativo de última hora. Gustavo Nery chegou pela manhã de Frankfurt, com a Seleção Brasileira, e teve o restante do dia de descanso. Mas está confirmado contra o São Caetano, quarta-feira. Apenas Tevez, que continua com a Seleção Argentina, será o desfalque. O cancelamento do amistoso do Brasil com o Kuwait foi comemorado por Lopes. ?Nós teremos o Gustavo Nery de volta um jogo antes do que esperávamos. Esse retorno será excelente. O Corinthians está habituado a jogar com ele?, reconheceu o técnico. Lopes não gostou do desempenho nem de Hugo e muito menos do de Ronny, jogadores que substituíram Gustavo Nery. Em Hugo, Lopes sentiu falta de convicção e vontade de buscar a linha de fundo. O treinador soube das reclamações do meia em ter de atuar improvisado pela lateral. Se possível, não irá mais escalá-lo pelo setor. Ronny mostrou contra o Pumas do México timidez e falta de iniciativa. O lateral de chute forte tem grandes possibilidades inclusive de mudar de time na próxima temporada. Lopes não se deixou levar pela euforia que domina o Parque São Jorge ? torcedores circulavam nesta segunda-feira com camisetas onde estava estampada a palavra ?tetracampeão?. O treinador fez questão de nesta segunda ver vídeos dos últimos jogos do São Caetano. Sabendo que o time do ABC está assustado com a chance de ser rebaixado, Lopes vai exigir fortíssimo esquema de marcação do Corinthians na quarta-feira. ?Não podemos dar chances a eles?, alerta.