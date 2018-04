Lopes confirma retorno de Valencia no Atlético-PR O técnico Antônio Lopes confirmou nesta sexta-feira o retorno do volante Valencia ao time titular do Atlético Paranaense. O jogador ficou de fora das duas primeiras partidas no estadual para recuperar a forma física. Ele formará o meio-campo com Alan Bahia e Netinho no jogo de sábado, contra o Serrano, na Arena da Baixada.