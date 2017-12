Lopes decreta descanso total O técnico Antônio Lopes só vai fazer um treino forte com todos os titulares a partir de quinta-feira. Ele está bastante preocupado com o grande desgaste do elenco e determinou: descanso total. ?Temos de levar em consideração o trabalho de recuperação?, afirmou. ?É merecido total atenção para podermos contar com os jogadores inteiros no domingo.? Hoje, por exemplo, os atletas que jogaram mais de 45 minutos diante do Internacional, fizeram apenas relaxamento muscular. Foram sessões de hidroginástica. Na relação dos mais desgastados estão o zagueiro Betão e o volante Marcelo Mattos. A preparação para o jogo decisivo contra a Ponte, será mais tático do que físico.