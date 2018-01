Lopes desfalca Flamengo na estréia O Flamengo estréia no Campeonato Carioca sem sua principal contratação. O atacante Lopes não enfrenta o Friburguense neste domingo, às 17 horas, em Édson Passos. O jogador não se recuperou de dores musculares na coxa esquerda e, por isso, foi vetado pelo departamento médico do clube. O meia Felipe, outro reforço já anunciado, ainda não assinou contrato com o time. Sem Lopes, o técnico Evaristo de Macedo está com problemas para escalar o ataque do Flamengo. Ele vai escolher entre Jean e Lê para ser o companheiro de Zé Carlos, confirmado entre os titulares depois de se recuperar de uma infecção intestinal. "Vamos com tudo para cima deles", disse o treinador. "Precisamos começar o campeonato vencendo." A falta de entrosamento também é uma preocupação do técnico do Flamengo. Mas ele disse acreditar que a pré-temporada realizada em Resende, no interior do Rio, tenha ajudado no acerto do conjunto do time. Enquanto o Flamengo enfrenta problemas de entrosamento da equipe, o Friburguense aposta na base do ano passado para não ser um mero coadjuvante na primeira divisão. Os zagueiros Max e Cadão estão encarregados de não dar espaços aos jogadores do ataque flamenguista.