Lopes deve definir hoje a zaga titular O técnico do Corinthians, Antonio Lopes, começa a definir nesta quarta-feira a zaga que vai iniciar a partida de domingo, contra o Goiás, quando o Alvinegro precisa de um empate para ser campeão brasileiro de 2005. Com Betão suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador estuda três opções. O mais provável é o deslocamento do volante Wendell para a posição. Wescley, que voltou a treinar com bola - tem chance menor iniciar a partida já que o treinador não aprova sua escalação ao aldo de Marinho por considerar que os dois atuam pelo mesmo lado do campo. A terceira possibilidade - com chances remotíssimas - é a entrada de Marcus Vinícius - jogador do time de Juniores que chegou a ser aproveitado algumas vezes no campeonato. O argentino Sebá está recuperado uma cirurgia no púbis, mas como está há mais de um mês inativo dificilmente será escalado. Antonio Lopes, no entanto, já antecipou a escalação de Coelho como o titular da lateral-direita, no lugar de Eduardo, também suspenso.