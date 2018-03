Lopes deve fazer mudanças no Vasco O técnico do Vasco, Antônio Lopes, surpreendeu e decidiu fazer duas modificações no time titular que disputou o coletivo nesta terça-feira contra os reservas. Ele substituiu os dois laterais, tirando Russo do lado direito e escalando Claudemir. Na esquerda, Wellington Monteiro cedeu seu lugar para o jovem Leandro, de 21 anos, que veio do futebol português. Leandro está no Vasco desde janeiro, quando voltou de Portugal após se desentender com seu procurador. Ele atuou em um clube de terceira divisão português por dois anos e meio e ainda não teve nenhuma oportunidade na equipe profissional do Vasco. A outra mudança efetuada por Lopes foi a saída de Da Silva para a entrada de Rogério Corrêa. O jogador vai ter de cumprir suspensão na partida contra o Atlético-MG, domingo, pelo Campeonato Brasileiro.