Lopes diz que pode ser observador do Brasil na Copa O ex-técnico do Corinthians, Antônio Lopes, declarou na noite desta segunda-feira ao programa "Bem Amigos", do canal Sportv, que deve ser o observador da seleção brasileira na Copa de 2006. "Já conversaram comigo e eu devo ser chamado, mas não fui oficialmente ainda. Devo ser convidado para ser observador técnico e tático da seleção na Copa", afirmou o treinador, que pediu demissão do clube paulista há oito dias, depois da derrota no clássico contra o São Paulo. A Confederação Brasileira de Futebol não se manifestou sobre o assunto em seu site oficial. Mas se o convite for confirmado, será o segundo Mundial consecutivo em que Lopes trabalha pela entidade. Em 2002, ele foi coordenador técnico do time pentacampeão dirigido por Luiz Felipe Scolari.