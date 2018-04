Lopes diz que vitória era prioridade do Atlético-PR A atuação ruim do Atlético Paranaense contra o Sport foi minimizada pelo técnico Antônio Lopes. Satisfeito com a vitória por 1 a 0, o treinador preferiu destacar o triunfo que deixou o time curitibano em situação mais confortável na luta contra o rebaixamento para a Série B.