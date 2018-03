Lopes é apresentado no Vasco O ex-coordenador-técnico da seleção brasileira, Antônio Lopes, foi apresentado neste sábado como o novo técnico do Vasco, em São Januário. O treinador, que pela quinta vez trabalha no clube (as outras foram em 1982, 1986, 1991 e 1996) conversou com os jogadores e instalou uma "linha-dura" programando treinamentos em tempo integral, a partir de segunda-feira. "Apesar de ser novo, esse time do Vasco é igual a todos os outros que estão por aí", disse Lopes, recordando que ao assumir a equipe em 1996, a situação do clube era idêntica a de hoje. Por isso, enfatizou que é preciso realizar um período de treinamentos intensivos para conseguir um bom desempenho no Campeonato Brasileiro. Outra novidade na comissão técnica do Vasco é a presença do filho do novo treinador, Antônio Lopes Júnior, contratado a pedido do pai. O técnico informou não ter assinado um contrato e nem estimou seu tempo de permanência no clube. "Para o trabalho que preciso desenvolver aqui, vou precisar de muito tempo", disse. Lopes encontrou um elenco vascaíno totalmente renovado, desde que deixou o Vasco em março de 2000. Apenas o goleiro Hélton, o zagueiro Géder e o meia Ramon, trabalharam com o treinador, que neste período conquistou o Campeonato Brasileiro de 1997; a Taça Libertadores da América de 1998 e o Torneio Rio-São Paulo de 1999.