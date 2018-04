Lopes elogia postura ofensiva do Atlético-PR em goleada

"A postura da equipe é que ajudou bastante para esta apresentação. Foi uma postura agressiva com a marcação no campo de ataque, e por isso até conseguimos gols roubando a bola no ataque", avaliou o treinador.

Para Antônio Lopes, a boa vitória pode ser encarada como a estreia do Atlético-PR no campeonato estadual. "Ainda não tínhamos entrado na competição. Tivemos uma preparação diferente dos adversários e isso pesou nos dois primeiros jogos. Nas duas primeiras partidas, jogamos bem no primeiro tempo e acabamos sofrendo no segundo tempo", afirmou.

Apesar da melhora evidente, o treinador salientou que ainda não tem todos os jogadores disponíveis. "Estamos agora iniciando os treinamentos táticos e para o próximo jogo, teremos a volta do Alex Sandro. Aos poucos, os jogadores vão entrando. Temos o Tartá, os gringos (Vanegas e Serna), o Paulo Baier...", finalizou.