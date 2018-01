Lopes, enfim, vai estrear no Flamengo O meia Lopes foi o primeiro reforço contratado pelo Flamengo para a temporada 2003. Mas, por causa de contusões, ele acabou ausente das partidas do time no Campeonato Estadual e na Copa do Brasil. Neste domingo, no clássico contra o Fluminense, o jogador vestirá a camisa rubro-negro pela primeira vez. "Tenho que fazer minha parte, atuar bem e ajudar o Flamengo a conquistar os três pontos", disse Lopes. "É um momento crucial na minha carreira e preciso agarrar esta oportunidade que estou recebendo." O jogador não marca um gol desde o ano passado e espera voltar a balançar as redes no clássico. Sobre a possível ausência do atacante Romário, Lopes engrossou o coro que torce contra o craque. "Prefiro que ele não jogue", disse o atleta. Além dele, o lateral-esquerdo Athirson, o meia Felipe e o goleiro Júlio César também preferem que Romário continue ausente.