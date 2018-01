Lopes escala 3 volantes na Fonte Nova Ao contrário do Campeonato Brasileiro, em que tem a segunda pior defesa com 15 gols sofridos, o Vasco que disputa a Copa do Brasil ainda não sofreu um gol sequer. nesta quarta-feira, contra o Bahia, às 20h30, na Fonte Nova, na primeira partida das oitavas-de-final, a equipe de São Januário busca manter a invencibilidade da sua zaga e conquistar um bom resultado. Se a defesa vem desagradando ao técnico Antônio Lopes, o mesmo não se pode dizer do ataque. Em todos os seus jogos este ano, o Vasco marcou gols. É por isso que o treinador busca o equílibrio entre os dois setores do time. ?A gente vem sofrendo uma média de três gols por partida o que nos obriga a sempre marcar quatro. Fato que nem sempre ocorre", disse Lopes. A zaga, porém, será mantida contra o Bahia: Alex e Wellington Paulo terão a missão de mostrar que são capazes de formar a dupla defensiva do Vasco. Mas, no meio-de-campo, Lopes escala três volantes com a intenção de marcar os jogadores de armação do time baiano. Bruno Lazaroni, Rodrigo Souto e Da Silva foram os escolhidos. Este último, inclusive, terá sua primeira oportunidade como titular. Com isso, Henrique e Léo Lima vão para a reserva. Por causa desta opção de Lopes, Marcelinho Carioca será o único jogador do meio com características ofensivas. Nesta terça-feira, o jogador estava visivelmente triste por não ter sido convocado para o amistoso da seleção brasileira contra o México. ?Vivo um grande momento, mas respeito a decisão do treinador e de todos os convocados. Vou continuar fazendo minha parte."