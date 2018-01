Lopes: Escalação depende do adversário O Corinthians não é mais uma equipe de 11 jogadores. Com a chegada do técnico Antônio Lopes, o time será montado de acordo com as características dos adversários a serem batidos. Contra o River Plate, quarta-feira, pela Sul-Americana, Lopes estreou escalando três volantes e deixou Roger mais à frente, perto de Carlitos Tevez. Causou uma enorme dúvida no torcedor sobre uma possível maneira retrancada de montar equipes. Neste domingo, no entanto, diante do Brasiliense, no Pacaembu, às 16 horas, o técnico será mais ousado. Volta com Rosinei e Nilmar. Desta forma, Roger atuará mais atrás, em sua posição de origem, armando o time. O jogador tem dificuldades para fazer a função de atacante, mas não reclama de ajudar quando preciso. O novo técnico do Corinthians trabalha seu elenco em cima de suas análises do time oponente. Pode escalar, portanto, uma formação diferente da outra até o fim da disputa. E nada tem a ver com a competição a ser jogada. Agora que o Corinthians se classificou na Copa Sul-Americana, o time vai com sua melhor formação até o fim. Não era a idéia inicial. ?Usei três volantes na quarta-feira porque o River nos exigiu isso em Buenos Aires. Minha decisão não se baseou no fato de estarmos disputando a Copa Sul-Americana ou outra qualquer. Montei um time para enfrentar o River Plate. Agora, diante do Brasiliense, vamos retornar com Rosinei, que é um atleta que me agrada muito e tem dinâmica em campo, e com o Nilmar, que não pôde jogar?, explicou Lopes. É claro que o treinador não promete loucuras, tampouco mudanças radicais a cada compromisso do Corinthians no Brasileirão. Suas alterações devem ocorrer sobretudo em dois setores de campo: defesa, com dois ou três zagueiros; e marcação, com dois ou três volantes. Assim, Lopes rechaçou sua fama de retranqueiro. E tranqüilizou o torcedor. Ele espera um Corinthians ofensivo diante do Brasiliense, principalmente porque a partida ocorre no Pacaembu. ?Temos de fazer da nossa casa um lugar para matar o rival. Nossa obrigação é atropelar todos os times que vierem aqui. Temos de nos impor, atacar os caras.? O treinador corintiano agradou nesta sexta aos poucos corintianos que estavam à tarde no Parque São Jorge. Mesmo trabalhando o time de óculos escuros, de grau, Lopes mostrou vitalidade de novato na Fazendinha. Correu, orientou, reclamou, cobrou o tempo todo um melhor rendimento de seus jogadores. Deixou claro também que com ele no comando o Corinthians não irá mais rifar bolas no ataque. A orientação é trabalhar pelos dois lados de campo, com toques rápidos e de pé em pé, até que a jogada aconteça pelas pontas ou com a penetração de Tevez ou Nilmar no miolo da zaga rival. Nesse primeiro dia de treinamento, o argentino Tevez foi quem mais sentiu a diferença do estilo Lopes. Em determinados momentos do trabalho, ficou sem função e perdido na marcação dos zagueiros da equipe reserva. Vai ter que melhorar.