Lopes espera Fla cansado para o clássico O técnico do Vasco, Antônio Lopes, considerou nesta quarta-feira que o time vascaíno vai levar alguma vantagem sobre o Flamengo, no clássico de domingo, pelo Campeonato Brasileiro, por causa do desgaste do adversário com a Copa do Brasil. De acordo com o treinador, os jogadores rubro-negros vão estar desgastados no aspecto físico e psicológico, principalmente, se não forem os campeões. Mas Lopes está mais preocupado é com a possibilidade de o meia Marcelinho Carioca voltar a atuar contra o Flamengo. O jogador sente dores musculares na coxa esquerda e se reunirá com a comissão técnica para decidir sua escalação entre os titulares.