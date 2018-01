Lopes está pronto para desencantar Lopes, de apenas 22 anos, é ou não um jogador acima da média? Quando treinadores, ex-jogadores e analistas se preparam para dizer que sim, algo interrompe sua carreira. Em 2000, foi flagrado no exame antidoping, em 2001, desentendeu-se com a torcida, que o acusou de estar freqüentando a noite exageradamente, e, neste ano, sofreu séria contusão. Agora, bem fisicamente, ganha mais uma chance para se firmar no time e convencer seus admiradores de que é, sim, um atleta acima da média. O meia foi confirmado por Vanderlei Luxemburgo como titular do Palmeiras, neste domingo, contra o São Paulo. Desde fevereiro, não iniciava uma partida e agora terá uma seqüência de jogos para tentar voltar a brilhar. Sua situação, porém, mudou. Com a saída de Alex e a contusão de Pedrinho, passou a ser o único jogador de criação do meio-de-campo. ?Sei que vou estar sobrecarregado, como aconteceu em alguns jogos do ano passado, mas estou preparado.? Seu otimismo é tanto que preparou até comemoração especial de gol para o clássico. Luxemburgo, no entanto, mostrou-se insatisfeito por ter apenas um armador no meio-de-campo. Vem, há dias, cobrando reforços da diretoria, que dificilmente o atenderá. ?Não é o que considero ideal (apenas um meia), mas estou trabalhando com o que tenho.? A diretoria contratou dois reforços para o segundo semestre, o volante Fabiano Eller, do Vasco, e o atacante Nenê, do Etti Jundiaí. Deve levar para o Palestra Itália mais alguns jogadores, porém nenhum de peso. O clássico contra o São Paulo será importante, também, para o lateral-esquerdo Misso, que deve ganhar uma vaga entre os titulares. Ele não atuava desde novembro do ano passado. O volante Célio, de 24 anos, que vinha disputando a Série A3 do Campeonato Paulista pelo Palmeiras B, ganhou uma chance no meio-de-campo. Ele estreará no time principal. ?É um bom jogador, que sabe chegar ao ataque?, analisou Luxemburgo. O treinador tem algumas dúvidas. O goleiro Sérgio e o zagueiro Alexandre estão contundidos e, por isso, não têm presença garantida na partida.