Lopes estréia no Fla contra o Flu A estréia do atacante Lopes no Flamengo se transformou na atração do clássico contra o Fluminense, neste domingo, às 17 horas, pelo Campeonato Estadual no Maracanã. O Tricolor atua desfalcado de Romário, que ainda não se recuperou de uma contusão. Com Lopes, o Flamengo atua pela primeira vez com os três reforços de 2003. Além dele, o meia Felipe e o atacante Fernando Baiano também foram confirmados na equipe. Lopes mostrou-se contente pela recuperação de uma contusão na coxa esquerda. "Estou muito feliz e espero que neste jogo possa sair um golzinho", afirmou. "Nós sabemos que o Fla-Flu é um jogo delicado, onde qualquer um pode ganhar." Apesar de poder contar com todos os reforços, o técnico rubro-negro Evaristo de Macedo teve problemas para escalar a equipe. Os meias Fábio Baiano e Jorginho ainda se recuperam de uma contusão. Em seus lugares atuam Felipe Mello e André Gomes. No Fluminense a expectativa é a de uma vitória sobre o líder Flamengo, que tem 100% de aproveitamento no Estadual. Já o Tricolor somou apenas cinco pontos em quatro jogos. Mas, os desfalques continuam a ser um problema para o técnico Renato Gaúcho. Ele ainda mantém esperanças de poder escalar Romário, apesar do veto dos médicos do Fluminense. "Vou esperar pelo Romário até onde der." Além do atacante, o lateral-direito Jadílson e o meia Leonardo Inácio continuam sem ter condições de atuar. Uma das armas do Fluminense para conter a habilidade dos atletas rubro-negros é uma marcação "especial" sobre Felipe. O técnico do Fluminense confessou ser um admirador do jogador. "Ele é craque e merece atenção especial."