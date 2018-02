Lopes exige que Vasco ataque o Flu Marcelinho foi um dos últimos a deixar, nesta sexta-feira, o gramado de São Januário. Após o treino dirigido pelo técnico Antonio Lopes, o jogador pegou a bola e deu início a uma série de cobranças de falta. Teve excelente aproveitamento. Esta talvez seja a principal arma do Vasco para conseguir nova vitória contra o Fluminense, neste domingo, no Maracanã, e garantir assim o título do Campeonato Carioca. Na verdade, o Vasco chega ao título com um empate ou até mesmo perdendo por um gol de diferença. Mas vai jogar no ataque, como já deixou claro Lopes. ?Não gosto de vantagem antes da partida. Ela só é boa quando o jogo acaba", disse o treinador. Lopes tem duas dúvidas para escalar a equipe. No ataque, não sabe se vai manter Souza ou se levará a campo Valdir. Este treinou nesta sexta-feira e provou estar recuperado de contusão. A preferência do treinador é pelo experiente atacante. No entanto, Lopes quer ter certeza de que Valdir está bem fisicamente. ?Mas o Souza também é uma ótima opção, um jogador de talento e que se descola bastante." No meio, Henrique deve substituir Rogério Corrêa, que foi mal no último jogo. A definição, porém, foi adiada. ?Não tenho pressa", declarou o treinador.