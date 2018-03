Lopes exige reação do Vasco em Curitiba Após a eliminação da Copa do Brasil, o técnico do Vasco, Antônio Lopes, pediu aos jogadores máximo empenho para o time se reerguer na competição, neste domingo, contra o Coritiba, às 16 horas, no Couto Pereira. Afinal, em oito jogos pela disputa nacional, a equipe carioca somou apenas nove pontos e foi derrotado por três vezes. "Tenho a certeza de que se conseguirmos uma seqüência de vitórias estaremos novamente entre os líderes", argumentou Lopes. Contra os coritibanos, o treinador não vai poder escalar o meia Marcelinho Carioca, com dores musculares na coxa esquerda. Léo Lima será o seu substituto. Já o ataque terá a presença de Edmundo. O jogador vai realizar sua terceira partida desde que retornou ao Vasco e disse que, aos poucos, está retomando seu ritmo. Afirmou que ainda não está preocupado por causa da ausência de gols, lembrando que seu primeiro objetivo é o de recuperar totalmente a forma técnica e física. "Aí, os gols vão aparecer naturalmente", disse. Apesar de estar com dores musculares, tanto o atacante Marques quanto o zagueiro Wellington Paulo estão confirmados na equipe. Ambos os jogadores não esconderam que o Vasco está em um momento delicado e, por isso, precisam se superar.