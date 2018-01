Lopes fala como técnico do Corinthians Antônio Lopes é o novo treinador do Corinthians. Na manhã desta segunda-feira, em entrevista ao programa Redação Sportv, Lopes já falou como será seu trabalho no novo clube. ?O desafio será muito grande. Sei da força do Corinthians, da sua torcida. Estou muito feliz de ter sido convidado, no sábado, pelos dirigentes?, afirmou o técnico, enquanto arrumava suas malas para viajar de Curitiba para São Paulo. A sua apresentação oficial deverá acontecer ainda nesta segunda. Lopes acredita que Márcio Bittencourt, dispensado após a vitória sobre o Flamengo, neste domingo, deve seguir trabalhando no Corinthians. ?O Márcio deve continuar. O papo com os dirigentes, no sábado, foi rápido e não pudemos conversar sobre isso. Mas gosto muito do Márcio. Ele foi meu jogador no Inter e as nossas famílias se dão muito bem. Pode ser também que ele queira sair, mas a decisão é dele?, contou. O novo treinador do Corinthians, que acertou um contrato até o final de 2006, revelou que não teve dificuldades para encerrar seu trabalho no Atlético-PR. ?Eles (dirigentes) compreenderam a situação. Entrei lá num momento conturbado com a goleada sofrida dentro da casa na primeira fase da Libertadores (4 a 0 para o Independiente de Medellín, da Colômbia). O ambiente estava ruim, mas levei o time à final da Libertadores e saímos da lanterna do Brasileiro para a 15.ª posição?, disse Lopes.