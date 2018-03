Lopes não definiu esquema do Vasco O técnico Antônio Lopes retornou ao Vasco há poucos dias, mas já implantou uma "linha-dura" de treinamentos. O treinador, porém, ainda não sabe qual esquema tático vai adotar no Campeonato Brasileiro. Ele disse que utilizará diversas variações táticas durante as partidas, adotando o mesmo método do técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari. "A seleção foi preparada para jogar de várias maneiras e no Vasco não será diferente", afirmou Lopes. "Poderei começar com dois zagueiros e dois atacantes e depois mudar para três zagueiros ou três atacantes." O treinador admite que não conta com jogadores "tarimbados" no elenco e que está preparando um time para o futuro. "O Eurico (presidente do Vasco) me disse que nenhum jogador considerado caro será contratado", disse Lopes. "Por isso, faremos sempre treinos coletivos contra os juniores com a intenção de observá-los e aproveitá-los." O único jogador de maior destaque do time vascaíno é o meia Ramon, que ainda não renovou contrato.