Lopes não quer desperdiçar chance Desde que chegou na Vila Belmiro, o meia-atacante Lopes espera uma oportunidade para jogar como titular e, com isso, buscar um lugar no time principal. Essa chance ele terá na partida de domingo, contra o Cruzeiro, já que Leandro Machado se contundiu no treino. "Desde o início do ano, joguei no máximo 45 minutos numa partida e agora espero jogar bem nessa minha primeira oportunidade para continuar na equipe", disse Lopes. No treino desta sexta-feira, o time principal ganhou nova movimentação depois de sua entrada e ele espera superar a dificuldade natural de jogar como centroavante, posição que não é a sua. "Não sou um centroavante, mas tenho de me habituar nessa posição", comentou Lopes. Para um jogador que está acostumado a buscar a jogada no meio-de-campo, sabe que a função será bem diferente: "sou um jogador que vem de trás e vou ter de segurar os zagueiros, assumindo a posição de centroavante quando o time estiver com a bola". Ele espera ter bastante mobilidade na partida. "Não tenho a característica do Leandro, que se posiciona dentro da área para aproveitar a bola rebatida para fazer o gol e vou ter de jogar com mais atenção para esse tipo de jogada". E prometeu: "se não der na técnica, tem de ser na vontade mesmo". Lopes estava animado com a possibilidade de iniciar o jogo como titular e o fato de sempre jogar bem contra o Cruzeiro e sempre fazer gols contra esse adversário. "Isso dá tranqüilidade e espero que mais uma vez repita as boas atuações e marque meu gol", completou.