Lopes não quer ouvir falar em título Os centenas de sócios do clube não se seguraram e assim que acabou o treinamento de ontem no Parque São Jorge, começaram a gritar para o time do Corinthians: ?É campeão...é campeão?. Enquanto os jogadores fingiam que não ouviam, o técnico Antônio Lopes balançava a cabeça irritado. O vivido treinador sabe da importância da partida desta noite, às 21h45, no Anacleto Campanella, contra o São Caetano, que está ameaçado de rebaixamento. Basta a vitória ou até um mero empate para o time só precisar vencer domingo o Inter no Pacaembu para ser tetracampeão brasileiro. Líder, o Corinthians tem 77 pontos, seis a mais que seu rival gaúcho. Todos os 22 mil ingressos foram vendidos. A previsão dos dirigentes corintianos é de que cerca de 90% sejam torcedores da equipe bancada pela MSI. Percebendo que o clima de euforia começava a dominar seu jovem time, Antônio Lopes assumiu o seu personagem favorito: o de ex-delegado de polícia. ?Não tem festa alguma antecipada por aqui. Eu tenho pena do ser humano que é jornalista e tenta plantar notícias mentirosas. O Corinthians tem um adversário dificílimo com jogadores de Seleção Brasileira, como o Edílson, pentacampeão mundial. Aqui ninguém está armando festa alguma pelo título?, gritava ao microfone na entrevista coletiva. ?O Coritiba deu porrada para cacete no nosso time e ninguém falou nada?, disse, agressivo. Lopes está tenso. Não quer passar o vexame de perder o título que parece decidido. Ao contrário de Márcio, que era suave e discreto nas broncas, o técnico gritou muito com seus jogadores no treinamento de ontem, que deu ênfase total à marcação. Seu maior medo contra o fraco São Caetano é sofrer um gol de bola parada. E treinou à exaustão escanteios e faltas nas laterais da área. ?Marinho, mexe esse corpão... Não deixa o cara cabecear... Gustavo, pelo amor de Deus, se o cara ganha a sua frente faz o gol... É para meter o braço no cara, Marcelo. Ele não pode chegar na sua frente em nenhum cruzamento, pô...? ?Ele é bem diferente do Márcio. O Lopes cobra, grita na frente de todo mundo. Mas sabemos que é para o nosso bem. Não podemos perder o foco. Estamos pertinho do título?, resume Gustavo Nery. O lateral-esquerdo é motivo de alegria de Lopes. Com ele, sabe que o time ficará mais poderoso ofensivamente. Se lamenta a ausência de Tevez, que ainda está com a Seleção Argentina, o técnico está feliz porque sente que o Corinthians será compacto, marcará forte e estará preocupado com o resultado e não entrará para tentar golear, dar show para os torcedores. ?O Lopes nos deixou claro que o importante nessa fase decisiva do campeonato é somar três pontos. O que conta é vencer. E vamos lutar para fazer isso em São Caetano?, afirma Carlos Alberto. Lopes conseguiu convencer o meia a trocar os dribles desnecessários por aplicação na marcação. A estrela Carlos Alberto passou a ser um ?esforçado colaborador do meio-de-campo?, como ele mesmo se define. ?Comigo não tem essa coisa de estrela. Nessa hora de definição é preciso humildade, ralar todo o corpo no chão para ficar com a bola. Eu quero fazer o Corinthians ser campeão. Estou pensando antes no time e só depois em mim?, afirma Carlos Alberto. A dedicação de todos tem sido bem recompensada. Kia Joorabchian dobrou a premiação do time nessas partidas decisivas. Vencer o São Caetano vale R$ 6 mil a cada jogador ? o dobro dos R$ 3 mil normais.