Lopes não quer saber de matemática O técnico Antônio Lopes não quer saber de matemática mais no Campeonato Brasileiro. Para ele, o Corinthians depende apenas de suas forças contra o Goiás, em Goiânia, independentemente da vantagem de 5 gols no saldo, e, garante, vai para ganhar do rival, que neste domingo garantiu a vaga na repescagem da Libertadores ao empatar sem gols com o Flamengo. O discurso otimista e descontraído, contrasta com algumas declarações que revelam o verdadeiro esquema no Centro-Oeste. Precisando de um empate, o esquema é simples: retranca total. Esta deve ser a tática de Lopes diante do Goiás. Dependendo apenas de um empate, o treinador deve tirar o meia Elton e voltar com o volante Bruno Octávio. ?A Ponte Preta tornou nosso trabalho muito difícil. Armar esquemas para marcar é mais fácil?, afirmou, no vestiário do Morumbi, antes de rasgar elogios a equipe, principalmente o setor defensivo. ?Ganhamos merecidamente e fizemos importante apresentação de paciência?, afirmou, já deixando a dica sobre a falta de pressa a ser apresentada na rodada final. Desde sua chegada ao Parque São Jorge, Lopes destacou-se por armar bem o setor defensivo. Em 15 jogos no Brasileiro, a equipe, que tinha uma das piores defesas, sofreu apenas 13 gols. Foram 9 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Apesar das mudanças deixadas no ar, Lopes mostrou-se bastante feliz com a equipe. ?Invertemos bem as jogadas pelos flancos, trabalhamos bem a bola e conseguimos fugir da retranca deles?, enfatizou, feliz com a equipe que, mesmo criando poucas chances de gols, para ele merecia sair com placar mais elástico. Após elogiar o time no geral , fez questaão de fazer menções honrosas a Elton e Coelho. ?O Elton foi muito bem, realizou tudo o que pedimos. É um garoto de grande futuro, gostei e adianto que ele ficará no time profissional?, afirmou. ?Não voltará para os juniores, pois será de extrema importância no próximo ano?. O treinador aproveitou para definir o lateral como novo cobrador oficial de faltas e escanteios. ?Ele pega muito bem na bola.? Daí em diante, a rasgação de sedas partiu para Betão e Marinho. ?Ficamos bem postados defensivamente. Sabíamos que a Ponte só faria gols em contra-ataques e nossa defesa funcionou bem?. Com Coelho confirmado, Wendel e Wescley ainda disputarão a vaga na defesa. Os trabalhos começam na tarde desta segunda-feira, no Parque São Jorge. Hoje é folga. Indagado se ficaria triste por não sair na foto do possível pôster do título, Betão garantiu estar em Goiânia com o grupo. ?Vou estar com o time, junto com o pessoal dando uma força?, afirmou o zagueiro Betão. Suspenso, dá lugar a Wescley, Sebá ou Wendel. Coelho entra na vaga de Eduardo.