Lopes não vai já para o Cruzeiro O Juventude vai contar o futebol do meia Lopes até o dia 07 de março. Na tarde desta sexta-feira, a situação do jogador foi acertada, e com isso, Lopes permanece no Jaconi nas partidas que definirão o futuro do Juventude na Copa do Brasil e no Campeonato Gaúcho. "Essa é a forma de retribuir o carinho e o acolhimento que tive aqui em Caxias," disse o jogador após o trabalho tático comandado pelo técnico Ivo Wortmann. O desfecho ocorreu de forma amigável satisfazendo o clube, o atleta e o Cruzeiro, o futuro clube do meia.