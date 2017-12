Lopes nega crise e ataca a imprensa O técnico Antônio Lopes ficou muito irritado com a repercussão dos jornais desta sexta-feira sobre a suposta briga entre jogadores do Corinthians, após o jogo contra o São Caetano, na noite de quarta-feira. O treinador tem um visão bastante particular a respeito das notícias sobre trocas de agressões entre atletas e eventuais discussões em torno de premiação - que teriam ocorrido ainda nos vestiários do Anacleto Campanella. ?Isso tudo é cascata. É tudo baboseira?, disse ele, nesta sexta-feira pela manhã, em entrevista ao programa ?Redação Sportv?. ?Disseram até que a gente tinha inventado a morte do primo do Gustavo Nery (morto na noite de quarta-feira, no interior do Rio de Janeiro) só para esconder uma suposta briga dos jogadores. Isso é um absurdo. Isso é coisa de gente que quer prejudicar o trabalho no Corinthians?, acusou. Lopes admite, no entanto, que os jogadores tiveram um entrevero. ?Mas foi uma discussão normal. Dois atletas (ele não revela quais) desceram para os vestiários discutindo situação de jogo e foram para os vestiários. Mas foi um bate-boca normal, como acontece em todo time?, entende ele. Lopes negou ainda que os problemas tenham como raiz a discussão em torno do prêmio pelo título. ?Não tem nada disso. Posso garantir que não houve isso?, afirmou. O JOGO - Antônio Lopes garante que o Corinthians não vai mudar sua maneira de atuar, para a decisão de domingo, contra o Inter. ?Não vamos mudar nada. O Corinthians vai jogar da forma como sempre jogou. Não temos que mudar estratégia neste momento do campeonato?, disse. O treinador disse que espera o retorno do lateral Gustavo Nery para o treino da tarde (ele foi dispensado ontem para os funerais do primo) e disse que vai consultar os médicos para saber as reais condições do atacante Tevez - que chega hoje ao Brasil depois de servir a seleção argentina em dois amistosos.