Lopes orienta 1º coletivo no Vasco O técnico Antônio Lopes, do Vasco, comandou hoje o seu primeiro coletivo desde que reassumiu o comando da equipe vascaína. O treinador testou três formações diferentes e os titulares venceram os reservas, por 1 a 0, com gol do zagueiro Émerson. Lopes realizou uma alteração no time do Vasco, substituindo o volante Rodrigo Souto por Ricardo Bóvio. Nos treinos, o mais alegre era o goleiro Hélton, porque foi o treinador quem o escalou no time profissional durante o Campeonato Mundial da Fifa em 2000.