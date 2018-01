Lopes pede reintegração de Renato As primeiras decisões no Corinthians para 2006. A pedido do técnico Antônio Lopes, o clube reintegrará o meia Renato que estava no Flamengo; o zagueiro Marquinhos, no Atlético Mineiro, e o lateral esquerdo Fininho, no Vitória. Em compensação, ainda há impasse em relação ao goleiro Fábio Costa. Depois de longa reunião entre o seu empresário Gustavo Amorin e Paulo Angioni, não houve acordo para renovação de contrato. E Hugo pode ir para o Sporting de Portugal. As contratações de Renato e Ramon do Atlético Mineiro estão acertadas, mas só devem ser anunciadas na próxima semana. A proposta por Rodrigo Tabata ainda não foi feita. O presidente Raimundo Queiroz está irritado com a indefinição, já que havia iniciado conversações com Kia Joorabchian no domingo passado. A volta de Renato do Flamengo é definitiva. O meia jogou bem no clube carioca. A diretoria flamenguista havia pedido seu reempréstimo, mas Lopes gosta da sua versatilidade. Pode tanto atuar como meia como na lateral. O mesmo não se aplica a Marquinhos ou Fininho. Eles foram aceitos de volta, mas podem sair a qualquer momento, desde que apareçam interessados. A dupla está desvalorizada com o rebaixamento do Atlético Mineiro e do Vitória. Os dois atletas só ficarão se o Corinthians não conseguir repassá-los. Em compensação, como a diretoria previa não está fácil convencer Fábio Costa a renovar seu contrato. O goleiro tem consciência de sua valorização com o passar do ano. Ele quer ganhar bem mais do que os R$ 120 mil mensais que recebeu nos dois anos de seu contrato. O empresário Gustavo Amorin levou a proposta do goleiro ao diretor da MSI, Paulo Angioni. Existe o interesse concreto do Internacional que, assim como o Corinthians, irá disputar a Copa Libertadores da América em 2006. Daí a possibilidade de conseguir um grande aumento ? mas não há pressa. As conversações ainda vão continuar na próxima semana. Hugo está decepcionado. Seu contrato termina no fim deste mês e o meia tinha certeza de que a diretoria corintiana iria procurá-lo para renovar. Só que os dirigentes não mostraram interesse. Seus empresários não perderam tempo e o ofereceram ao Sporting de Portugal. Na próxima semana será decidido seu destino. Domingo, haverá a partida festiva entre o Corinthians e a Seleção do Campeonato Brasileiro, às 16h, no Morumbi. Tevez já adiantou que não voltará da Argentina para jogar. De nada adiantaram os apelos da TV Globo, da CBF e da própria MSI. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro prefere não interromper as férias.