Lopes pode estar voltando para o Vasco Uma visita de cortesia ou de trabalho? O ex-técnico do Vasco Antonio Lopes esteve hoje no clube e almoçou com o supervisor Isaías Tinoco. Nenhum dos dois quis revelar detalhes do encontro. Mas a especulação de que o Vasco estaria planejando o retorno de Lopes ao comando da equipe não pôde ser evitada. Durante o Campeonato Brasileiro, Lopes foi afastado pelo presidente Eurico Miranda, a partir de forte pressão da torcida pela má campanha do clube na competição. Mas Eurico disse várias vezes que as portas estavam abertas para a volta de Lopes logo depois do encerramento do Brasileiro. O atual técnico do Vasco, Mauro Galvão, era auxiliar de Lopes e pode ocupar o cargo anterior em 2004 se o clube resolver trazer seu ex-treinador.