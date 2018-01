Lopes pode trocar Fla pelo Flu O meia Lopes, que está se transferindo do Flamengo para o Fluminense, fez um desabafo nesta quinta-feira. ?Na minha opinião, eu não trocaria um jogador de 23 anos por um de 30", afirmou o atleta, referindo-se à sua ida para o Tricolor em uma troca por Fernando Diniz. Ele ainda treina na Gávea e aguarda um contato do seu procurador, o empresário Léo Rabello, que está cuidando da negociação. ?A diretoria não deveria despejar jogadores das categorias de base como o Alessandro (emprestado ao Palmeiras)", disse Lopes. ?Mas são eles que comandam o futebol do clube e fazem o que acham melhor." No início do ano, Lopes foi anunciado com a grande contratação do Flamengo para a temporada 2003. Suas atuações, porém, foram abaixo da crítica e a torcida passou a vaiá-lo constantemente. Apesar das declarações de Lopes, o clima era tranqüilo na Gávea, principalmente porque o Flamengo voltou a vencer, após um jejum de sete jogos, conseguindo a classificação na Copa do Brasil, ao eliminar o Ceará, nos pênaltis. Mesmo assim, o técnico Nelsinho Baptista disse que o time está longe do padrão ideal. E os próprios jogadores reconhecem que o Rubro-Negro ainda precisa melhor muito se quiser disputar o título do Campeonato Brasileiro.