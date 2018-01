Lopes prefere poupar o atacante Marques O técnico do Vasco, Antônio Lopes, não deve escalar o atacante Marques no time titular na partida de domingo contra o Vitória, na Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de o jogador estar recuperado de contusão no tornozelo, o treinador prefere a cautela. Com isso, Souza e Cadu continuam formando a dupla de ataque vascaína. Outra decisão tomada por Lopes no treino desta sexta-feira foi a saída do lateral-esquerdo Edinho. O jogador não atuou nem entre os reservas no coletivo. Seu substituto será o recém-contratado Ozéa. No meio-de-campo, o volante Rogério Corrêa cede seu lugar para Henrique.