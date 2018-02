Lopes preocupado com jogo em Minas Antônio Lopes está realmente preocupado com a partida desta quarta-feira contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Tanto que manterá três volantes. Rosinei foi suspenso e será substituído por Fabrício. Ele atuará ao lado de Marcelo Mattos e Wendell. O treinador trabalhou no Atlético-PR, em 2004. Seu time liderou boa parte do Campeonato Brasileiro até ser ultrapassado pelo Santos nas últimas rodadas. Temeroso que a experiência se repita, Lopes entende que o Corinthians não pode deixar de marcar ponto no jogo desta quarta. O empate não será desprezado. Muito pelo contrário. Antônio Lopes conta com a volta de Marinho ? em excelente fase ? para a zaga. Ele deverá ficar com a posição de Wescley. Assim como Mattos, Marinho cumpriu suspensão no domingo.