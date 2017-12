Lopes prevê dificuldades no Mineirão Na caminhada do Corinthians rumo ao título, nos últimos sete jogos do Campeonato Brasileiro, o técnico Antônio Lopes acha que a partida desta quarta-feira, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, é a mais difícil delas. As outras são o clássico contra o Santos, no Pacaembu; Coritiba, no Paraná; São Caetano, no ABC; Inter, no Pacaembu; Ponte Preta, em Campinas; e Goiás, em Goiânia. A razão dessa preocupação: o treinador do Corinthians percebe a reação do Cruzeiro nas últimas semanas. Sem a técnica do meia Roger, fora do campeonato por contusão, Antônio Lopes vai apostar na marcação e na força física de seus jogadores para sair do Mineirão com pelo menos um empate. ?O Cruzeiro é uma equipe excepcional. Começou a ganhar agora e está empolgada. Tem ótimo toque de bola e velocidade no ataque. Nós teremos de jogar muito em Belo Horizonte?, avisou Antônio Lopes, que ainda está invicto desde que assumiu o Corinthians, há 11 jogos. Aos jogadores, o técnico explicou, como um psicólogo, a necessidade de fazer sacrifício, de lutar como puder pelo resultado. ?Não adianta esconder. Preciso do espírito de dedicação, de sacrifício para essas últimas partidas. O time não lutou tanto para chegar em uma situação privilegiada para deixar escapar agora?, afirmou Antônio Lopes. Para evitar surpresas, Antônio Lopes quer, no mínimo, um empate nesta quarta-feira. Conversou com Carlos Alberto e Hugo para sentir quem mais poderia produzir no lugar de Roger. Carlos Alberto mostrou mais confiança e deve jogar. Mas ele não terá também Rosinei, suspenso. Assim, Marcelo Mattos voltará de suspensão e deverá atuar acompanhado de Wendell e Fabrício no meio-de-campo. A marcação será severa. ?O Cruzeiro deverá ter a iniciativa para tentar ganhar o jogo. Isso será ótimo porque os times que nos enfrentam no Pacaembu ficam na retranca. O Corinthians poderá vencer o jogo nos contragolpes, na velocidade?, apostou o zagueiro Marinho.