Lopes promete mudanças radicais no Vasco Insatisfeito com o desempenho do Vasco na derrota para o Paraná, por 4 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Antônio Lopes deve realizar até oito modificações no time para a partida contra o Internacional, quarta-feira. A que mais chamou atenção foi a substituição do jovem Morais por Léo Lima. O curioso é que o treinador atendeu a um pedido do atacante Edmundo. "Ainda não está decidido. Espero voltar a ser o titular", disse Léo Lima, destacando que poderá contribuir com os atacantes, principalmente com Edmundo. "Ele se movimenta muito e posso deixá-lo na cara do gol." Durante o jogo com o Paraná, o atacante já havia solicitado a mudança, mas Lopes acabou optando por outro jogador. Além de Léo Lima, Donizete também deve começar entre os titulares. No meio, o treinador vai trocar os dois volantes, Bruno Lazaroni e Henrique, por Da Silva e Rodrigo Souto. O zagueiro Wellington Paulo e o meia Marcelinho, suspensos, cedem suas posições para Fabiano e Danilo, respectivamente. Russo, recuperado de uma conjutivite, volta à lateral-direita.