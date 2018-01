Lopes promete se recuperar no Santos O técnico Leão esclareceu que a vinda de Lopes para o Santos é um contrato de risco. "Ele foi uma das maiores revelações no Palmeiras, tem capacidade mas teve uma infelicidade. Cometeu um erro e está pagando por esse erro até hoje". Ele tomou para si o trabalho de ajudar o jogador em sua recuperação. "Se ninguém der a mão, nenhum jogador nas condições dele, vai se recuperar.? O treinador já conversou algumas vezes com o meia atacante, "para mostrar a realidade da vida, não só a do Santos". Lopes não quis falar de seu passado, principalmente da suspensão que sofreu quando foi pego no exame anti-doping por uso de droga. "Passado é passado, e agora tem que aproveitar essa oportunidade para mostrar a mim mesmo a minha recuperação". Ele considera um desafio em sua carreira jogar pelo Santos e estava muito satisfeito com o fato de sua indicação ter partido do técnico Leão. "Espero agradar os torcedores e resgatar tudo aquilo que perdi no passado; é uma nova etapa em minha vida". Leão ainda tem uma dúvida para o jogo contra o São Caetano. Ainda não decidiu se coloca Daniel como primeiro volante, Claiton como segundo e avança Renato, ou mantém a formação do jogo anterior com Claiton e Renato como volantes e Jerri como armador.