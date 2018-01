Lopes: pronto para voltar após doping Houve um sentimento de revolta na cúpula diretiva do Palmeiras quando foi confirmado o doping por cocaína do jogador Lopes. Depois de quase duas décadas do caso Mário Sérgio, a imagem do clube foi desgastada por causa do doping. O presidente Mustafá Contursi ficou irritadíssimo e vários conselheiros recomendaram que o meia de 21 anos fosse negociado imediatamente. Só que houve um apelo geral para que fosse dada uma segunda chance ao jogador. Ao contrário de Mário Sérgio, que estava no final de carreira, o jogador é considerado uma das grandes promessas do Palmeiras. Leia matéria completa no JT