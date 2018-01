Lopes quer Helton no gol do Corinthians Apesar de as contratações de Ricardinho e do zagueiro Rodrigo, do Dínamo de Kiev, estarem praticamente garantidas e a de Luís Fabiano, do Sevilha, ou Deivid, do Sporting, bem encaminhadas, o técnico Antônio Lopes não abre mão da contratação de um goleiro experiente. ?Eu perdi o Fábio Costa para o Santos. Quero outro jogador experiente para a posição. Vamos disputar a Copa Libertadores e o Campeonato Paulista. Precisamos de um atleta vivido?, justifica o treinador. A postura de Antônio Lopes é contrária à da diretoria da MSI. Kia Joorabchian pretende testar Marcelo. Quando Fábio Costa foi afastado pelo ex-treinador Daniel Passarella, o jovem goleiro conseguiu jogar muito bem, na opinião de Kia. Só perdeu a posição quando Fábio Costa voltou ao grupo depois da troca de Passarella por Márcio Bittencourt. O nome sonhado por Antônio Lopes é o de Elton, atualmente na reserva do Porto. Os dois já trabalharam juntos no Vasco da Gama. ?O Elton é um grande goleiro, todos sabem, mas não quero ficar falando sobre atletas que não foram contratados?, desconversa o comandante corintiano. Lopes não quer falar, mas falou sobre outro jogador: Luís Fabiano. ?Ele é um grande artilheiro. Sei que os dirigentes estão fazendo tudo para trazê-lo ao Corinthians. Mas ele ainda não é nosso jogador. Ainda.? O ex-atacante do São Paulo está descontente no Sevilha. Quer atuar no Corinthians porque ainda tem alguma esperança de ser convocado para a Copa do Mundo da Alemanha. Mas o seu empresário José Fuentes está fazendo força para convencê-lo a ficar na Espanha. Ele já fracassou no futebol francês, no português e seria péssimo para sua carreira se não conseguisse dar a volta por cima no futebol espanhol. Na avaliação do empresário, se voltar ao Corinthians, Luís Fabiano pode esquecer a Europa até o final da sua carreira. Lopes aceita que o Corinthians empreste Dinélson e Bobô. O treinador não colocará qualquer dificuldade para a saída dos dois jogadores. Enquanto se preocupa prioritariamente com um goleiro experiente, Lopes pode ganhar um atacante para lá de experiente. Romário, de 39 anos, pode defender o Corinthians na próxima temporada. O artilheiro do Brasileirão/2005 admitiu estudar a proposta do clube paulista caso o Vasco não lhe pague as ?pendências financeiras? (salários atrasados) desta temporada.