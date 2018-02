Lopes quer mais eficiência do Coritiba O técnico do Coritiba, Antônio Lopes, espera que o time tenha mais eficiência na partida desta quarta-feira, contra o Náutico, às 20h30, no Estádio dos Aflitos, em Recife, pela Copa do Brasil. Apesar de ter perdido apenas uma partida este ano e estar classificado antecipadamente para a próxima fase do Campeonato Paranaense, o time não tem atuado bem sobretudo no primeiro tempo dos jogos. Nas duas últimas partidas, a entrada do volante Márcio Egídio, no segundo tempo, foi fundamental para dar novo ritmo ao time. Marcador, o jogador evita a descida dos adversários, mantém a bola mais tempo em favor do Coritiba e contribui para que o time cresça ofensivamente. Por isso, é quase certa sua presença desde o início da partida de amanhã no lugar de Reginaldo Vital. Também no meio-de-campo Marquinhos deve voltar no lugar de Jackson, apesar de o técnico preferir manter o mistério.