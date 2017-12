Lopes quer tirar pressão dos jogadores O técnico Antônio Lopes está dividido entre se valer do seu estilo durão e cheio de cobranças e passar a mão na cabeça dos jogadores para que eles não sintam a pressão de ter de ?decidir? o título do Campeonato Brasileiro com o Inter domingo, no Pacaembu. O jogo vale muito e as duas equipes vivem momentos diferentes. Os atletas do Inter deixaram o Beira-Rio, na quarta-feira, abraçados. Bateram o Brasiliense e ainda viram o Corinthians fracassar diante do Azulão, reforçando suas esperanças. No Parque São Jorge, o clima é de apreensão. O maior esforço agora é passar confiança para o elenco. Lopes percebeu que o elenco corintiano acusou o golpe após a derrota para o São Caetano. A vantagem que tinha na liderança do torneio caiu para três pontos e uma nova derrapada diante dos rivais gaúchos ?abre? o campeonato. Pior. A discussão acirrada que alguns atletas tiveram no vestiário do Anacleto Campanella após o tropeço, com gritos e xingamentos mútuos, reforçou a desconfiança do treinador: o Corinthians está assustado. É um time jovem, com média de idade de 21 anos, e pode sentir o peso da decisão agora. Lopes deu mostras então de que ficará com a segunda opção, a do afago. Ele teme que suas cobranças e jeito brusco de motivar a equipe provoquem o efeito contrário nos jogadores. O melhor é dizer que está tudo bem, que tudo corre dentro do planejado. ?Já esperávamos por uma derrota no ABC. Sabíamos que seria difícil bater o São Caetano. O importante é que ainda somos os líderes e que só dependemos de nossas forças para ganhar o título. Sempre disse que o torneio seria decidido em suas últimas rodadas.? O treinador fez vistas grossas para o começo de incêndio no Parque. Prefere tratar a derrota e as discussões como assuntos passados, incapazes de tirar o Corinthians do trilho. É nisso que seus jogadores têm de acreditar. O capitão Betão comprou a versão. ?Temos dois dias para buscar o equilíbrio.? A ordem da diretoria é focar no Inter. ?Os nossos atletas estão concentrados na conquista. Precisamos vencer o Inter e empatar com a Ponte. É nisso que pensamos. É nisso que focamos. Sei que os atletas do Inter estão rindo nesse momento, mas veremos quem vai rir por último?, disse o vice-presidente de futebol Andrés Sanchez. O diretor corintiano ainda rebateu algumas provocações vindas de Porto Alegre, sobretudo a que partiu do técnico Muricy Ramalho de que o Inter gastou R$ 5 milhões para formar seu time e ele está no mesmo degrau do Corinthians, que investiu R$ 130 milhões na temporada. ?São as injustiças da vida. Tem gente que tem duas Mercedes e outras que só andam de ônibus. O Inter precisa primeiro pagar sua dívida junto ao INSS.? Comentou ainda que não se rebaixaria em afirmar que o clube do Sul bancou a vitória do Azulão. ?Não vou dizer isso porque não chegarei a esse ponto. E porque nem acredito nisso. Mas vamos ver quem vai rir por último. Quero ver se os jogadores do Inter sairão abraçados após a derrota para o Corinthians no Pacaembu.?