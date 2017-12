Lopes rebate acusações de Marcos Quando Marcos se revoltou contra o River Plate, as suas queixas tiveram alvo certo: Lopes. As palavras não poderiasm ser mais diretas: "Tem gente que só porque fez um gol bonito acredita que não precisa correr para ajudar na marcação. Isso é coisa de jogador vagabundo." Lopes sentiu o golpe. Embora tenha prometido aos companheiros não revidar, ele desabafou ao JT. "Eu sou o único meia aqui no Palmeiras. Tenho de armar as jogadas de ataque e ainda fechar a intermediária. Isso durante todos os noventa minutos. Isso é impossível. Não sou o Super-Homem.Ou eu cuido de ajudar o ataque, ou vou jogar de beque. Não sou vagabundo", desabafa. Leia mais no Jornal da Tarde