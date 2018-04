Vanegas disputará uma vaga na defesa atleticana com Bruno Costa, Manoel e Rhodolfo. Já o atacante Serna terá como concorrentes Bruno Furlan, Bruno Mineiro e Marcelo.

O Atlético buscará sua segunda vitória no estadual, depois de aplicar 8 a 0 no Serrano na penúltima rodada. O time soma ainda dois empates e duas derrotas. A equipe de Antônio Lopes ocupa a oitava colocação da tabela, com cinco pontos.